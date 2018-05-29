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Происшествия

СК не нашел криминала в гибели школьницы, отравившейся освежителем воздуха

11:4729.05.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи. Архивное фотоАвтомобиль скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 29 мая — РИА Новости. Следствие не нашло преступления в гибели 13-летней школьницы в Тамбове, которая умерла, отравившись освежителем воздуха, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.

Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Уницын
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В Черкассах не смогли выяснить причину отравления детей в школе
Тело 13-летней девочки нашли 22 апреля этого года в недостроенном заброшенном частном доме. Рядом девочкой следователи обнаружили полимерный пакет и флакон освежителя воздуха. По факту случившегося была начата доследственная проверка.

"Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя следственного управления, в случившемся криминала нет: никто школьницу не принуждал вдыхать пары из баллончика. Следствие выяснило, что смерть девочки наступила в результате отравления неизвестным веществом. При этом экспертиза проверила состав баллончика — он полностью соответствовал заявленному на корпусе изделия. Кроме того, следствие установило, что школьница в заброшенном доме была не одна, а с родственником, который не вдыхал состав освежителя воздуха. Он и вызвал врачей, когда девочка потеряла сознание. Однако прибывшие медики помочь ей уже не смогли.

За октябрь-декабрь прошлого года в Центральном федеральном округе от вдыхания токсического вещества погибли шесть подростков. Так, 4 октября в Калуге 15-летняя школьница умерла, надышавшись газом из баллончика. Как пояснила следствию подруга погибшей, девушка и "ранее периодически баловалась вдыханием газа из баллончика". А 18 октября на улице города Поворино Воронежской области было найдено тело 14-летнего школьника, рядом с ним — туристический газовый баллончик. Как рассказали следствию товарищи погибшего, они вместе нюхали газ из баллончика. Оставшиеся в живых подростки, вызвавшие "скорую" и полицию после того, как их товарищ упал, были доставлены в больницу.

Вечером 13 ноября в квартире города Конаково Тверской области были обнаружены два 13-летних мальчика. Прибывшие по вызову сотрудники "скорой" констатировали смерть одного из них, а другого доставили в больницу. Выживший мальчик рассказал следствию, что вместе с другом в тот день они поочередно вдыхали аэрозоль. В Липецкой области в октябре-декабре 2017 года погибли трое подростков, вдыхавшие газ из баллончика или аэрозоль.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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RUKAPOMOHI
Простите за жёсткие и резкие слова.
Криминала нет? А то что эти умершие подростки, это несостоявшиеся семьи, не родившиеся дети, не совершённые дела, не сделанные открытия. Это что, пустяк? Нет. Это преступление. Преступление власти. Власти, которая не сделала того, чтобы дети, вместо того чтобы заниматься такими, с позволения сказать, глупостями, занимались бы спортом, занимались саморазвитием, нашли бы себя, своё место в жизни.
А в результате имеем сухую констатацию - нет криминала. А ведь это преступление. Преступление против народа, против нации, против будущего страны.
Примечание. Желающие могут сколько угодно кричать что это, естественный отбор, таким не место. Пусть зададутся вопросом: А где место тем, кто не занимается такими глупостями?
12:13
29.05.2018
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Ар Славински
Кто-нибудь, дайте этим детям ремня.
11:52
29.05.2018
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