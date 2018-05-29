СК не нашел криминала в гибели школьницы, отравившейся освежителем воздуха

ВОРОНЕЖ, 29 мая — РИА Новости. Следствие не нашло преступления в гибели 13-летней школьницы в Тамбове, которая умерла, отравившись освежителем воздуха, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.

Тело 13-летней девочки нашли 22 апреля этого года в недостроенном заброшенном частном доме. Рядом девочкой следователи обнаружили полимерный пакет и флакон освежителя воздуха. По факту случившегося была начата доследственная проверка.

"Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя следственного управления, в случившемся криминала нет: никто школьницу не принуждал вдыхать пары из баллончика. Следствие выяснило, что смерть девочки наступила в результате отравления неизвестным веществом. При этом экспертиза проверила состав баллончика — он полностью соответствовал заявленному на корпусе изделия. Кроме того, следствие установило, что школьница в заброшенном доме была не одна, а с родственником, который не вдыхал состав освежителя воздуха. Он и вызвал врачей, когда девочка потеряла сознание. Однако прибывшие медики помочь ей уже не смогли.

За октябрь-декабрь прошлого года в Центральном федеральном округе от вдыхания токсического вещества погибли шесть подростков. Так, 4 октября в Калуге 15-летняя школьница умерла, надышавшись газом из баллончика. Как пояснила следствию подруга погибшей, девушка и "ранее периодически баловалась вдыханием газа из баллончика". А 18 октября на улице города Поворино Воронежской области было найдено тело 14-летнего школьника, рядом с ним — туристический газовый баллончик. Как рассказали следствию товарищи погибшего, они вместе нюхали газ из баллончика. Оставшиеся в живых подростки, вызвавшие "скорую" и полицию после того, как их товарищ упал, были доставлены в больницу.

Вечером 13 ноября в квартире города Конаково Тверской области были обнаружены два 13-летних мальчика. Прибывшие по вызову сотрудники "скорой" констатировали смерть одного из них, а другого доставили в больницу. Выживший мальчик рассказал следствию, что вместе с другом в тот день они поочередно вдыхали аэрозоль. В Липецкой области в октябре-декабре 2017 года погибли трое подростков, вдыхавшие газ из баллончика или аэрозоль.