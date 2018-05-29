МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главу подмосковных Котельников обвинили в мошенничестве в составе преступной группы на 115 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом… главе городского округа Котельники предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере", — сообщила Врадий.

В ходе расследования дела преступной группы, в состав которой входили начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации округа и еще 5 лиц, о незаконном приобретении права на земельные участки вокруг СНТ "Горняк", следователи установили причастность к совершению указанного преступления и главы Котельников. Своими преступными действиями соучастники причинили государству ущерб на сумму свыше 115 миллионов рублей.

В настоящее время судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

На сайте города Котельники московской области указано, что должность главы городского округа с октября 2014 года занимает Польникова Ирина 1972 года рождения.