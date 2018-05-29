В Перми после столкновения с легковушкой опрокинулась маршрутка

ПЕРМЬ, 29 мая — РИА Новости. Водитель автомобиля "Лексус" протаранил маршрутку "Мерседес" в Перми, в результате чего автобус опрокинулся на бок, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

ДТП произошло во вторник около 6.30 (мст) в Ленинском районе на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова. "По предварительной информации, водитель автомобиля "Лексус" проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом "Мерседес", — говорится в сообщении.

Как выяснилось позднее, водитель "Лексуса" управлял автомобилем без водительского удостоверения, которого его лишили за выезд на встречную полосу, отмечают в полиции.

По данным полиции, во время происшествия в салоне автобуса находились три пассажира, пострадала женщина 1980 года рождения.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили РИА Новости, что пострадавшая направлена в краевую клиническую больницу, еще один пассажир от госпитализации отказался.

"Тяжелых травм нет. Пострадавшая полностью обследована, осмотрена всеми специалистами, ей оказана необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве. В минздраве также добавили, что дальнейшее лечение будет продолжено в амбулаторных условиях.