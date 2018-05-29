В Перми после столкновения с легковушкой опрокинулась маршрутка

ПЕРМЬ, 29 мая — РИА Новости. Водитель автомобиля "Лексус" протаранил маршрутку "Мерседес" в Перми, в результате чего автобус опрокинулся на бок, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как выяснилось позднее, водитель "Лексуса" управлял автомобилем без водительского удостоверения, которого его лишили за выезд на встречную полосу, отмечают в полиции.
По данным полиции, во время происшествия в салоне автобуса находились три пассажира, пострадала женщина 1980 года рождения.
"Тяжелых травм нет. Пострадавшая полностью обследована, осмотрена всеми специалистами, ей оказана необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве. В минздраве также добавили, что дальнейшее лечение будет продолжено в амбулаторных условиях.