Следователи осмотрели место жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 29 мая — РИА Новости. Оперативная группа Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР завершила осмотр места жесткой посадки частного вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, сообщила старший помощник руководителя управления Дарья Немцева.

Ранее сообщалось, что 20 мая вертолет "Газель" совершил жесткую посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края по пути в зимовье. После посадки он воспламенился и полностью сгорел. На его борту было четыре человека, один из них – генерал ФСБ в отставке — скончался, предположительно, от сердечного приступа. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Следствие возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

"Следователи завершили осмотр места происшествия, установлено, что судно полностью сгорело. Бортовых самописцев на этом типе вертолета не предусматривается. Изъяты образцы топлива там, где он заправлялся, и документация на вертолет", — сказала Немцева.

По ее словам, также опрошены свидетели и назначены экспертизы. Следствие продолжает работать над тремя версиями крушения— погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.