В Приморье учитель заставила школьника чистить зубы перед всем классом

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Учитель заставила второклассника чистить зубы перед всем классом в школе №35 поселка Угловое в Приморье, подтвердила РИА Новости директор школы Елена Малькова.

Как сообщает ИА Newsbox, родители ребенка отказались сдавать деньги на жалюзи, после этого учитель на протяжении недели при всем классе говорила, что у мальчика присутствует неприятный запах изо рта. На видео в социальных сетях представитель руководства школы объясняет, что учитель принесла извинение маме и пояснила, что эта была игра.

"Меры будут предприняты по результатам служебного расследования… Все в соответствии с законодательством. Все действия административные, которые последуют, будут предприняты в соответствии с законодательством", — рассказала Малькова.

Учитель остается классным руководителем 2-го "Б" класса, сообщил директор. По словам Мальковой, учитель написала объяснение, но причину, почему ребенок чистил зубы, она указала "надуманную".

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края, мама ребенка во вторник обратилась в прокуратуру города Артем, по жалобе организована проверка.