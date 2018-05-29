Под Красноярском мужчина убил трех человек в ходе пьяных посиделок

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства убийства трех человек в деревне под Красноярском, которое совершил местный житель на почве неприязни, сообщает ГСУ СК региона.

По его данным, инцидент произошел в ночь на вторник в Манском районе края. По версии следствия, 54-летний местный житель в понедельник вечером пришел в гости к соседям: 79-летней женщине и ее 48-летнему сыну, и они принялись распивать спиртное. Позже к ним присоединилась бывшая жена хозяина дома с их девятилетней дочерью.

"Ночью… подозреваемый взял кухонный нож и на почве личной неприязни нанес смертельные удары всем взрослым членам семьи, девочку мать прикрыла собой, и ей удалось спастись. После убийства подозреваемый нанес себе одно ножевое ранение", — говорится в сообщении.

В настоящее время он задержан, ему оказана медицинская помощь, проводится допрос.