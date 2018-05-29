Врио губернатора Приморья снял особый противопожарный режим в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряжение о снятии в регионе особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба администрации края.

"Особый противопожарный режим снят в Приморье во вторник, 29 мая. Соответствующее распоряжение подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Основанием для снятия особого противопожарного режима стала нормализация обстановки в Приморье, связанной с лесными пожарами", — говорится в сообщении.

Особый противопожарного режима был введен в Приморье 9 апреля. Он предполагает запрет на разведение огня, сжигание мусора, проведение огнеопасных работ.

В департаменте лесного хозяйства отметили, с начала года в Приморье на землях лесного фонда зарегистрировано 358 лесных пожаров. Выявлены 47 лиц, виновных в пожарах. Наложено штрафов на общую сумму 5,8 миллиона рублей, 1,9 миллиона уже взысканы с нарушителей.