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Происшествия

Майор в законе: как борцы с экстремизмом сколотили банду рэкетиров

08:0029.05.2018
(обновлено: 08:01 29.05.2018)
026760
Бывший начальник Центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Ингушетия Тимур Хамхоев обвиняется в грабеже, вымогательстве и подделке документовБывший начальник Центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Ингушетия Тимур Хамхоев обвиняется в грабеже, вымогательстве и подделке документов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Нальчикский военный гарнизонный суд приступил к рассмотрению уголовного дела группировки, состоящей из высокопоставленных сотрудников МВД и оперативника ФСБ. Всего на скамье подсудимых — семь человек, обвиняемых в убийстве, вымогательстве, пытках, похищении и подделке документов. О том, как силовики грабили коммерсантов и выбивали признательные показания, — в материале РИА Новости.

Электрический ток и пакет на голову

В июле 2016-го в офис Россельхозбанка в городе Сунжа зашел неизвестный. Он направился к кассиру Марьям Долиевой, достал гранату и потребовал наличные. Испугавшись, девушка отдала все, что было в кассе. Сложив в сумку около 13 миллионов рублей, грабитель скрылся. До сих пор непонятно, как он попал внутрь, — в тот день отделение было закрыто, а сотрудники пересчитывали выручку, которую вечером должны были отправить в головной офис.

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© Фото : из личного архива
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Оперативники местного ОМВД всю ночь продержали Долиеву в отделе, добиваясь от нее признания в причастности к преступлению. Каждый день вызывали на допросы. Потом взялись за ее мужа Магомеда. "Марьям надевали на голову пакет, душили и били, — рассказывает РИА Новости сестра Магомеда Долиева Патимат Юсупова. — В конце концов приехали за моим братом. При обыске в квартире нашли две боевые гранаты".

То, что Долиев сам в прошлом работал следователем и вряд ли стал бы хранить у себя дома такую серьезную улику, никого не смутило. Причем, как позже выяснилось, у грабителя банка были не настоящие гранаты, а муляжи. Родственники уверены, что лимонки подкинули.

"В шесть вечера нам позвонили и сообщили, что брат находится в морге, — вспоминает Патимат. — Ему молотком разбили колени, пытали током, надевали на голову пакет. Судмедэксперт установил, что смерть наступила в результате асфиксии".

© Фото : предоставленно родственниками погибшегоПогибший Магомед Долиев сам несколько лет проработал следователем
© Фото : предоставленно родственниками погибшего
Погибший Магомед Долиев сам несколько лет проработал следователем

Спустя пару месяцев на телефон сестры погибшего со скрытого номера позвонил неизвестный и рассказал, что при убийстве ее брата в кабинете присутствовали начальник Центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Ингушетия майор полиции Тимур Хамхоев, начальник Сунженского ОМВД Магомед Беков и старший оперативник Центра "Э" Алихан Беков. С этой информацией Патимат отправилась в прокуратуру и СК. В ведомстве решили созвать экстренное совещание, назначив его на 7 декабря.

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© СК РФ
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Однако днем ранее Хамхоева задержали сотрудники ФСБ — по другому делу. По версии следствия, экс-начальник Центра "Э" и оперативник отдела вывезли азербайджанского бизнесмена в лес. Угрожая пистолетами, отобрали автомобиль Audi А6, мобильный телефон. За возврат имущества и неразглашение позорящих сведений о личной жизни потребовали 800 тысяч рублей. Коммерсант деньги не заплатил и обратился в ФСБ.

Волна арестов

Вслед за Хамхоевым арестовали еще шестерых сотрудников правоохранительных органов: его заместителя Сергея Хандогина, начальника одного из отделов Центра "Э" Андрея Безносюка, старших оперативников Алихана Бекова и Ису Аспиева, начальника ОМВД по Сунженскому району Магомеда Бекова, а также оперуполномоченного отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ России по Республике Ингушетия Мустафу Цороева. Ими занялся первый отдел по расследованию особо важных дел республиканского следственного управления СКР. Сначала дело возбудили по статье "Разбой", однако позже переквалифицировали в "Вымогательство".

© ФотоЗамначальника Центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Ингушетия полковник полиции Сергей Хандогин и старший оперативный уполномоченный ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия Алихан Беков
© Фото
Замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Ингушетия полковник полиции Сергей Хандогин и старший оперативный уполномоченный ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия Алихан Беков

"В зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются в убийстве, грабеже, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия, похищении и подделке документов, — сообщили в СУ СКР по Республике Ингушетия. — Все преступления были совершены в период с 2010 по 2016 год. В ходе расследования допросили более 300 свидетелей, провели свыше 500 следственных действий, в том числе судебные экспертизы, осмотры предметов, документов и мест происшествий, обыски, выемки, очные ставки и другие".

По версии следствия, силовики пытали задержанных и грабили коммерсантов. В результате один человек погиб, несколько получили серьезные травмы. В убийстве обвиняются Алихан Беков и Иса Аспиев.

Во время разбирательства всплыл еще один интересный факт из биографии экс-начальника Центра по противодействию экстремизму. "В Москве он подделал академическую справку о том, что учился в одном из юридических институтов, а потом с помощью этого документа устроился на пятый курс юрфака коммерческого университета в Ингушетии, — сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. — На тот момент Хамхоев уже служил в МВД в должности милиционера-бойца оперативного взвода батальона специального назначения. Окончив университет и получив диплом, пошел вверх по карьерной лестнице".

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© Fotolia / sebra
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Руководящую должность в республиканском управлении занял в 2013-м. Сейчас Хамхоев отстранен от службы.

Граната через забор

За несколько дней до начала судебного процесса по делу банды в служебный автомобиль заместителя начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Ингушетия Хусена Гагиева, который должен был выступать гособвинителем, бросили гранату. Сам прокурор не пострадал, но полицейский-водитель тяжело ранен.

Следственный отдел по Сунженскому району СУ СКР по Республике Ингушетия возбудил сразу два уголовных дела "Посягательство на жизнь прокурора" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Следователи не исключают, что покушение может быть связано с профессиональной деятельностью Гагиева и резонансным процессом над силовиками. После этого инцидента его место занял другой гособвинитель. А двух подсудимых, находящихся под подпиской о невыезде, заключили под стражу.

© Фото : предоставлено пресс-службой Нальчикского военного гарнизонного судаВ Нальчикском военном гарнизонном суде перед началом громкого процесса усилили меры безопасности
© Фото : предоставлено пресс-службой Нальчикского военного гарнизонного суда
В Нальчикском военном гарнизонном суде перед началом громкого процесса усилили меры безопасности

Обвиняемым грозят серьезные сроки — до 15 лет лишения свободы. Также их уволят из силовых структур. Вину пока никто не признает.

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