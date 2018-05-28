Участница ДТП в Сургуте, где сбили ребенка, мешала снимать сюжет для ТВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента с участием журналиста из Сургута, которому пытались помешать работать на месте ДТП, где пострадал ребенок, сообщает следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

В ведомство, как отмечается, обратился журналист местной телекомпании "СургутинформТВ", который сообщил, что утром 28 мая съемочная группа выехала на место дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ребенок-пешеход.

"На месте происшествия женщина-водитель стала требовать от журналистов прекратить съемку. После этого на место ДТП приехал знакомый женщины, который стал вести себя агрессивно по отношению к представителю СМИ — оскорблял, забрал у него телефон и мешал проведению съемки", — говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, добавили в СУСК.

На сайте телекомпании "СургутинформТВ" уточняется, что женщина-водитель пыталась договориться о прекращении съемки на месте ДТП, позвонив в редакцию. Не получив положительного ответа, она вызвала своего отца, который и стал соучастником конфликта.

СМИ отмечает, что пострадавший ребенок сейчас находится в сургутском травмцентре с черепно-мозговой травмой.