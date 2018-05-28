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Происшествия

Резонансное убийство в Псебае: ответственность на каждом

23:3928.05.2018
(обновлено: 23:43 28.05.2018)
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© РИА Новости / Светлана БерилоПоселок Псебай. Архивное фотоПоселок Псебай. Архивное фото
© РИА Новости / Светлана Берило

КРАСНОДАР, 28 мая — РИА Новости. Все виновные в резонансном убийстве многодетной матери в поселке Псебай Краснодарского края должны понести наказание, но параллельно важно каждому вспомнить о своей ответственности за произошедшее и найти тот алгоритм действий, который бы не допустил повторения подобного в будущем, считает уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Подъезд по дороге к Псебаю. Архивное фото
© РИА Новости / Светлана Берило
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Убийство, по версии следствия, произошло в поселке Псебай вечером 13 мая: подросток вместе с местными жителями проводил свой досуг в одном из кафе в поселке Псебай, после чего предложил 40-летней знакомой проводить ее до дома. По версии обвиняемого, произошел конфликт, после которого он задушил женщину, а тело спрятал. Позже отмечалось, что СК по Краснодарскому краю предъявил 16-летнему подростку и его 20-летнему приятелю обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак встретился с жителями поселка Псебай. На встрече были подняты вопросы справедливого расследования произошедшего, профилактики правонарушений среди молодежи, ответственности правоохранительных органов, а также проблема безразличия общества к совершаемым преступлениям. Как отметил омбудсмен, он намерен "проследить, как будут развиваться события". Кроме того, Мышак принял от жителей поселка несколько обращений, которые не касались резонансного преступления, но которые по каким-то причинам не были решены. Как пояснил РИА Новости омбудсмен, эти заявления "в работе" — он намерен обратиться в соответствующие надзорные и правоохранительные структуры.

Сделать выводы

По мнению собеседника агентства, после громкого убийства в поселке власти должны сделать некоторые выводы. Омбудсмен уверен, что было ошибкой не довести до общественности этот резонансный случай своевременно.

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© Ruptly
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"Отсутствие информации спровоцировало различные домыслы. Естественно, это вызвало определенное напряжение в обществе… Властям нужно сделать вывод: людям надо говорить правду, какой бы горькой эта правда ни была", — отметил Мышак.

Следственные действия в поселке Псебай Краснодарского края
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Кроме того, по словам омбудсмена, нарекания жителей вызвало и то, что правоохранительные органы не принимали меры, когда в поселке происходили правонарушения, в том числе и со стороны нынешних подозреваемых. "То есть клубок проблем скапливался годами", — сделал вывод собеседник агентства.

Не поддаваться эмоциям

Как отметил Мышак, сейчас многое предпринимается для того, чтобы все виновные в резонансном преступлении были найдены.

"Сейчас важно не поддаваться эмоциям… Мы слышим очень много комментариев, призывов привлечь к ответственности родителей подозреваемых… Мы живем в цивилизованном обществе, и мы должны поступать только по закону. Некоторые из призывов — форменное безобразие, на кол сажать никого не надо. Надо беспристрастно разобраться в ситуации, и следственные органы обязаны это сделать, а суд должен вынести справедливое и суровое решение", — заявил омбудсмен.

Встреча жителей Псебая с представителями правоохранительных органов Краснодарского края. Архивное фото
© Фото : Предгорье online/Дмитрий Бунтури
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Он также подчеркнул, что жители поселка требуют одного: никто не должен уйти от ответственности. "Это их право. И тут я, конечно, должен поддержать общественность поселка, потому что ничего особенного они не требуют — они требуют справедливости и исполнения закона", – отметил Мышак.

Ответственность на каждом

По словам омбудсмена, после произошедшего об ответственности должен подумать каждый. "Мы ругаем власть, но ведь водку подросткам в кафе не власть наливала — это делали местные жители, местные предприниматели. Поэтому надо бы обратить внимание и на себя. Безусловно, власть виновна в том, что не предпринимались меры по правонарушениям, которые совершали те или иные лица, что власти порой не давали острой оценки социальным, хозяйственным и другим существующим проблемам в поселке. Но самогон по ночам подросткам продает не полиция, не следствие и не власть, это делают такие же жители", — указал Мышак.

Автомобиль следственного комитета. архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По мнению собеседника, в первую очередь необходимо завершить расследование, но параллельно каждый должен подумать о том, что послужило причиной этому преступлению. "Надо найти тот алгоритм действий, который бы не позволил повториться подобной ситуации в будущем. Здесь и педагоги должны подумать, и общественность, и правоохранители, и органы власти", — уверен омбудсмен.

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