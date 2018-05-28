Резонансное убийство в Псебае: ответственность на каждом

КРАСНОДАР, 28 мая — РИА Новости. Все виновные в резонансном убийстве многодетной матери в поселке Псебай Краснодарского края должны понести наказание, но параллельно важно каждому вспомнить о своей ответственности за произошедшее и найти тот алгоритм действий, который бы не допустил повторения подобного в будущем, считает уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак встретился с жителями поселка Псебай. На встрече были подняты вопросы справедливого расследования произошедшего, профилактики правонарушений среди молодежи, ответственности правоохранительных органов, а также проблема безразличия общества к совершаемым преступлениям. Как отметил омбудсмен, он намерен "проследить, как будут развиваться события". Кроме того, Мышак принял от жителей поселка несколько обращений, которые не касались резонансного преступления, но которые по каким-то причинам не были решены. Как пояснил РИА Новости омбудсмен, эти заявления "в работе" — он намерен обратиться в соответствующие надзорные и правоохранительные структуры.
Сделать выводы
По мнению собеседника агентства, после громкого убийства в поселке власти должны сделать некоторые выводы. Омбудсмен уверен, что было ошибкой не довести до общественности этот резонансный случай своевременно.
"Отсутствие информации спровоцировало различные домыслы. Естественно, это вызвало определенное напряжение в обществе… Властям нужно сделать вывод: людям надо говорить правду, какой бы горькой эта правда ни была", — отметил Мышак.
Не поддаваться эмоциям
Как отметил Мышак, сейчас многое предпринимается для того, чтобы все виновные в резонансном преступлении были найдены.
"Сейчас важно не поддаваться эмоциям… Мы слышим очень много комментариев, призывов привлечь к ответственности родителей подозреваемых… Мы живем в цивилизованном обществе, и мы должны поступать только по закону. Некоторые из призывов — форменное безобразие, на кол сажать никого не надо. Надо беспристрастно разобраться в ситуации, и следственные органы обязаны это сделать, а суд должен вынести справедливое и суровое решение", — заявил омбудсмен.
Ответственность на каждом
По словам омбудсмена, после произошедшего об ответственности должен подумать каждый. "Мы ругаем власть, но ведь водку подросткам в кафе не власть наливала — это делали местные жители, местные предприниматели. Поэтому надо бы обратить внимание и на себя. Безусловно, власть виновна в том, что не предпринимались меры по правонарушениям, которые совершали те или иные лица, что власти порой не давали острой оценки социальным, хозяйственным и другим существующим проблемам в поселке. Но самогон по ночам подросткам продает не полиция, не следствие и не власть, это делают такие же жители", — указал Мышак.