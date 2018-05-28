Во ФСИН допустили, что Улюкаев и Белых могут оказаться в одной колонии

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Осужденные к 8 годам лишения свободы экс-губернатор Кировской области Никита Белых и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев теоретически могут оказаться в одной колонии, заявил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

"Гипотетически Белых и Улюкаев могут отбывать наказание в одной колонии, поскольку у них одинаковый режим — строгий. Но слишком много должно совпасть, чтобы это произошло", — сказал Максименко в интервью газете "Московский комсомолец".

Замглавы ФСИН пояснил, что их нахождение в одной колонии законом не запрещено, поскольку они не являются фигурантами одного дела, однако решения о выборе колонии для Белых и Улюкаеву пока нет, поскольку в службу ещё не пришли документы из суда.

Максименко отметил, что осужденного отправляют отбывать наказание или по месту прописки, или по месту совершения преступления, следствия и суда, а потому маловероятно, что экс-губернатор и экс-министр окажутся в отдаленных регионах.

"У Улюкаева это одно и то же место — Москва, но в столице нет колоний. Так что подберут место в ближайшем регионе. Белых могут отправить или в Кировскую область или в ближайшую к Москве, по месту суда и следствия", сказал Максименко.

По его словам, Белых и Улюкаев будут находиться вместе с другими осуждёнными, особых условий для них не предусмотрено. "Могу вас заверить, что в колонии он (Улюкаев – ред.) будет под особым присмотром, и никто не допустит, чтобы с ним что-то случилось", — заключил Максименко.