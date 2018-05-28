Мособлсуд во вторник продолжит прения по делу "банды GTA"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мособлсуд на 29 мая отложил слушание прений сторон по делу "банды GTA", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: отложить слушание на завтра на 11.00", — заявила судья Наталья Валикова.

Во вторник прокурор Светлана Артемьева назовет наказание, которое считает справедливым для оставшихся в живых членов "банды GTA". Также в суде выступят обвиняемые и их защитники.

По словам гособвинителя Александра Архипова, на вооружении банды находились боевые автоматы, боевые, самодельные и сигнальные пистолеты, самодельные нарезные оружия, переделанные из пневматических, травматических и газовых оружий, взрывчатые вещества, а члены банды убивали "без разбора" и с одинаковой жестокостью, невзирая на пол и возраст жертв.

Фигурантов уголовного дела обвиняют в убийствах, незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, разбое и бандитизме.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по данным ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.

В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице.