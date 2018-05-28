Следствие хочет ограничить Серебренникова в ознакомлении с материалами дела

Режиссер Кирилл Серебренников, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста. 18 апреля 2018

Режиссер Кирилл Серебренников, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста. 18 апреля 2018

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы до конца июня ограничить режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" в ознакомлении с материалами дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами дела до 29 июня", — сказала она.

По ее словам, рассмотрение ходатайства в отношении Алексея Малобродского состоится 29 мая, Серебренникова и Софьи Апфельбаум — 30 мая, Юрия Итина — 1 июня.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.