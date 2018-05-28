МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Гендиректор компании "Спецстройжилье-Групп" Эрнест Ким из "лондонского списка" бизнес-омбудсмена, экстрадированный в начале мая из Греции в Россию и помещенный в московское СИЗО №4, выпущен из-под стражи под подписку о невыезде, сообщил представитель уполномоченного при президенте РФ Дмитрий Григориади.

Ким подал заявку на включение в так называемый "лондонский список Бориса Титова" в начале 2018 года. В него вошли предприниматели, которые в свое время покинули Россию из-за уголовного преследования, но хотели бы вернуться на Родину.

По данным следствия, в 2008 году Ким заключил договор долевого участия с ипотечной корпорацией "Икмо", которой впоследствии обязался передать 31 квартиру. В 2009 году Ким продал одну из квартир за 4,5 миллиона рублей в обход "Икмо", однако передал ипотечной корпорации эту квартиру по акту, покупатель собственность так и не получил.

Позже стороны разрешили спор в Арбитражном суде, и компания Кима вернула покупателю деньги в полном объеме. Пострадавший отказался от претензий. Однако закрыть дело следствие уже не могло: по причине тяжести обвинения примирение сторон ни на что не влияло.

За последнее время омбудсмен Титов направил в адрес президента РФ, генерального прокурора РФ и министра внутренних дел несколько официальных обращений, касавшихся дела Кима. "На днях следователь поменял меру пресечения для Эрнеста Кима с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Ким стал вторым фигурантом "лондонского списка", вернувшимся в Россию, который дожидается разрешения своего дела на свободе", — заявил представитель Титова журналистам.