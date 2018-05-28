Мособлсуд рассмотрит уголовное дело брата экс-владельца Черкизовского рынка

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мособлсуд 18 июня приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Рафика Исмаилова — брата бывшего владельца уже закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Сегодня в Мособлсуде состоялось предварительное слушание по делу в отношении Рафика Исмаилова, дело будет слушаться единолично судьей. Заседание по существу назначено на 18 июня в 12:00", — сказала она.

По данным следствия, Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в 2016 году. План преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем выступил Мехман Керимов.

Как установили следователи, 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов выстрелил из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм. Рафик Исмаилов, согласно договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также спрятать оружие.

В марте Красногорский городской суд, рассмотрев в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей — дело в отношении Керимова, приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующие материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генпрокуратуру РФ.

Скрывшимся Исмаиловым заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "ж", "з" второй части статьи 105 УК РФ "Убийство" и третьей частью статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".