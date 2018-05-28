МОСКВА, 28 мая, — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника министра внутренних дел Украины, депутата Верховной Рады Антона Геращенко. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Заседание по делу Геращенко прошло 22 мая. Депутата Рады обвинили в публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде в сети Интернет. Решение суда будет действовать два месяца с момента экстрадиции либо задержания Геращенко в России.

В 2015 году Следственный комитет завел уголовное дело на Геращенко за пост в Facebook, в котором он призвал всех раскрывать известную им информацию о российских военных, которые борются в Сирии с боевиками "Исламского государства"*. По его мнению, это нужно для того, чтобы "игиловцы и их собратья в России смогли потом найти их и отомстить по законам шариата".

* Террористическая организация, запрещенная в России