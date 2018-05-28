В ДТП в Мурманске погиб человек, еще десять получили травмы

МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Десять человек пострадали, один погиб в результате аварии автобуса и автомобиля Nissan в центре Мурманска, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального УМВД Марина Шихова.

"На месте ДТП погиб водитель Nissan, мужчина 1963 года рождения, десять человек пострадали", — сказала Шихова.

Ранее в региональном УМВД сообщали, что в понедельник 16.20 в районе дома 22 по улице Полярные Зори, по предварительной информации, автомобиль Nissan Navara по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом, следующим по маршруту № 10, после чего автобус столкнулся еще с двумя транспортными средствами. В УМВД заявляли, что в ДТП, по предварительной информации, пострадали 8 пассажиров и водитель автобуса, пассажир и водитель автомобиля Nissan. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.