В Псковской области устранили утечку серной кислоты из цистерны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Утечку серной кислоты из цистерны на железнодорожной станции "Псков-Товарный" устранили, сообщает ГУМЧС по Псковской области.

Сообщение, что из цистерны емкостью 60 тонн, следовавшей по маршруту Новополоцк-Новгород, при формировании груза товарного состава обнаружена утечка серной кислоты из цистерны, поступило в 13.58 мск. Поезд находился на втором пути станции "Псков-Товарный". К месту происшествия были направлены экстренные службы.

Как отмечает ведомство, установлено, что из-за повышенной температуры воздуха из цистерны через клапан происходила утечка серной кислоты (не более 50 литров).

"Для охлаждения цистерны были проложены магистральные линии, пожарно-спасательные подразделения экипированы защитными химическими костюмами. В 14.45 после охлаждения течь прекращена, специалистами ООО "Экоспас" произведен осмотр клапана и наливной горловины. После проведения работ по осмотру и уплотнению клапана место утечки для нейтрализации серной кислоты обработано щелочью", — говорится в сообщении.

Задержки в движении поездов не произошло, состав отправится к месту назначения ночью.