Мосгортранс опроверг информацию о наезде трамвая на женщину

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Информация о ДТП, в котором трамвай "Б" наехал на пешехода в центре Москвы, не соответствует действительности, движение на участке осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Таганском районе столицы женщина попала под трамвай, следующий по маршруту "Б", в результате чего у пострадавшей была травмирована нога, и началось кровотечение.

"Сообщения СМИ о наезде трамвая на женщину в Костомаровском переулке не соответствуют действительности. Женщина оступилась на остановке перед стоящим трамваем и травмировала ногу. Водитель городского транспорта помог вызвать на место медиков. Помощь женщине оказана на месте. Трамвайное движение на данном участке осуществляется штатно", — говорится в сообщении.