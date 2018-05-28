"Сумма" уточнила, что суд арестовал не ее счета, а компаний группы

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Суд арестовал не счета группы "Сумма", а счета некоторых компаний, которые входят в группу, сообщила РИА Новости представитель "Суммы".
Ранее в понедельник Виктория Цирюлик, адвокат совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества, заявила, что суд арестовал счета группы "Сумма".
Представитель "Суммы" не стала уточнять, о каких компаниях группы может идти речь.
Тверской суд Москвы 31 марта арестовал до 30 мая Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Следственный департамент МВД РФ подозревает Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.