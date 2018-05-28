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Суд продлил до 5 августа арест совладельцу "Суммы" Магомедову и его брату

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Дело совладельцев группы "Сумма" (59)
18:0128.05.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБизнесмен Магомед Магомедов в Тверском суде Москвы. 28 мая 2018Бизнесмен Магомед Магомедов в Тверском суде Москвы. 28 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 5 августа срок ареста совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату, обвиняемым в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бизнесмен Зиявудин Магомедов в Тверском суде Москвы. 28 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Совладелец "Суммы" Магомедов врет следствию, заявило обвинение

"Ходатайство следствия удовлетворить: продлить срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 5 августа", — огласил решение судья Алексей Криворучко. Мера пресечения продлена всем трем фигурантам дела: Магомедову, его брату Магомеду и главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

Таким образом, он удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам МВД Николая Будило, который указывал, что обвиняемые не пытаются загладить вину, сообщают следствию недостоверную информацию, а, в случае освобождения смогут связаться с пока неустановленными соучастниками и лицами, находящимися в розыске.

Будило отметил, что некоторые из сотрудников "Суммы", допрошенные в МВД как свидетели по делу, после этого уехали из России.

Сам Магомедов вину ни по одному из предъявленных эпизодов не признает. "По одному из эпизодов были суды и они доказали нашу правоту, по другому предприятие в результате инкриминируемых действий получило прибыль. Обвинение не выдерживает никакой критики. Нашей вины здесь нет", — обратился Магомедов к судье.

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главе "Суммы" Магомедову и его брату предъявили обвинения

Защита, которая ранее предлагала суду за освобождение Магомедова 2,5 миллиарда рублей (то есть всю инкриминируемую сумму хищения), в этот раз предлагала ограничиться переводом под домашний арест и личным поручительством деятелей культуры и спорта, в том числе олимпийских чемпионов и руководителя Большого театра.

Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата), частью 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 160 УК РФ, части 1 статьи 210 УК РФ, части 2 статьи 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

Также МВД предъявило обвинение в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

Следствие считает, что преступления совершены преступным сообществом, созданным не позднее 2010 года на территории Москвы, которое возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

В конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей.

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