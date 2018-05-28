В Мурманске в аварии с автобусом пострадали десять человек

МУРМАНСК, 28 мая — РИА Новости. По предварительным данным, 10 человек пострадали в результате аварии с автобусом в центре Мурманска, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального УМВД Марина Шихова.

"По предварительным данным, авария произошла около 16.30 на улице Полярные Зори. По неустановленной причине автомобиль Nissan допустил столкновение с автобусом маршрута 10", — сказала Шихова.

Предварительно, в аварии пострадали 10 человек — 8 пассажиров автобуса и 2 пассажира легкового автомобиля. На месте работают следователи.