В Якутии потушили пожар на фабрике "Алросы"

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Пожар на обогатительной фабрике Удачнинского ГОКа (принадлежит АК "Алроса") в Мирнинском районе Якутии ликвидирован, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике.

Ранее сообщалось, что в понедельник на одном из зданий обогатительной фабрики загорелась крыша. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет, работники эвакуированы.

"Пожар в городе Удачный Мирнинского района на обогатительной фабрике №12 Удачнинского ГОКа ликвидирован. Работа предприятия на данный момент приостановлена", — сообщает ГУМЧС.

Отмечается, что в результате пожара повреждена кровля. В тушении возгорания принимали участие более 50 человек и 11 единиц техники. Причина, виновные и ущерб устанавливаются.