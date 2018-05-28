В Сбербанке оценили стоимость первого этапа реставрации картины Репина

Во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Москве. Архивное фото

Во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Стоимость реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", которую повредил вандал в Третьяковской галерее, на первом этапе может составить 5-10 миллионов рублей, сказал на брифинге заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк принял решение взять на себя расходы по реставрации пострадавшей от вандализма картины.

"Точной суммы нет. Не проведены работы, чтобы понять программу восстановления картины. Первые результаты, возможно, могут появиться к концу этой недели, это зависит от специалистов-реставраторов… по разным оценкам, цифра на первом этапе может составить 5-10 миллионов рублей, но это не окончательная цифра", — сказал Кузнецов.