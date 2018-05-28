Пожарные сутки боролись с огнем на складе пиломатериалов в Хабаровском крае

Пожарные ликвидировали возгорание на лесоперерабатывающем предприятии в Лидоге Хабаровского края. 28 мая 2018

Пожарные ликвидировали возгорание на лесоперерабатывающем предприятии в Лидоге Хабаровского края. 28 мая 2018

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Пожарные вечером в понедельник полностью потушили пожар на складе лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Хабаровского края, на ликвидацию возгорания ушли сутки, сообщает региональный главк МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожар на складе пиломатериалов лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога начался около 18 часов воскресенья. Пожар тушили силами местной пожарной части и прибывшего подкрепления из поселка Троицкого. Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 авиации МЧС провели 22 сброса воды на очаги пожара, всего было слито свыше 100 тонн воды. В течение двух часов пожар локализовали, открытое горение ликвидировали к 7.15 понедельника.

"В 19.15 (12.15 мск) 28 мая 2018 года пожарные расчеты полностью ликвидировали возгорание на лесоперерабатывающем предприятии в селе Лидога Нанайского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Государственный пожарный надзор МЧС России проводит проверку.