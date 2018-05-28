Брат совладельца "Суммы" об изъятом пистолете: с таким на дело не пойдешь

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Брат совладельца группы "Сумма" Магомед Магомедов объяснил, откуда у него появилось изъятое при обыске оружие, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам Магомедова, следствие изъяло у него три пистолета, один из которых ему подарил президент Абхазии, второй — глава независимого государства, а третий — "не менее уважаемый человек".

"Такие пистолеты не используют для криминальных целей. Один переделанный — он ювелирный, золотой, с таким на дело не пойдешь. Это предметы гордости. Они были на самом видном месте в библиотеке, поэтому их сразу и нашли", — сказал Магомедов.

По словам фигуранта дела, у него дома "были и другие пистолеты, подаренные уважаемыми людьми: министрами и замминистрами, их тоже посмотрели, но не стали брать — там совсем маленькие пульки".

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал до 30 мая Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Следственный департамент МВД РФ подозревает Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.