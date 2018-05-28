Рабочего, зажатого двумя "Газелями" на МКАД, эвакуируют вертолетом

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Работника дорожной службы, которого зажало при столкновении двух "Газелей" на внутренней стороне МКАД на юго-востоке столицы, эвакуируют в больницу вертолетом Московского авиационного центра, сообщил РИА Новости представитель МАЦ.

"Санитарный вертолёт Московского авиационного центра вылетел на 10-й километр МКАД, где произошло ДТП с участием двух "Газелей". По словам очевидцев, в результате аварии пострадал работник дорожной службы, которого зажало", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшего на борту вертолета сопровождает бригада медиков.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, рабочий в результате ДТП получил множественные переломы. Обстоятельства происшествия выясняются.