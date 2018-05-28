Повредившего картину Репина ранее не привлекали к ответственности

ВОРОНЕЖ, 28 мая — РИА Новости. Повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее Игорь Подпорин не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности в Воронежской области, где был зарегистрирован ранее, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.
В социальной сети "ВКонтакте" на странице Подпорина указано, что в 2005 году он окончил школу №8, а в социальной сети my.mail.ru указана его дата рождения — 8 февраля 1981 года. В школе №8 РИА Новости пояснили, что такого ученика у них не было.
По его словам, ранее, в 1997 году, мужчина был зарегистрирован в Воронежской области.
Картина Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года" (так же известная, как "Иван Грозный убивает своего сына") впервые была показана в 1885 году. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.