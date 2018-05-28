Повредившего картину Репина ранее не привлекали к ответственности

ВОРОНЕЖ, 28 мая — РИА Новости. Повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее Игорь Подпорин не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности в Воронежской области, где был зарегистрирован ранее, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в пятницу 25 мая в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по первой части статьи 243 УК РФ "Повреждение объектов культурного наследия". Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

В социальной сети "ВКонтакте" на странице Подпорина указано, что в 2005 году он окончил школу №8, а в социальной сети my.mail.ru указана его дата рождения — 8 февраля 1981 года. В школе №8 РИА Новости пояснили, что такого ученика у них не было.

"Он у нас не привлекался на территории Воронежской области ни к административной, ни к уголовной ответственности", — сказал представитель ГУМВД.

По его словам, ранее, в 1997 году, мужчина был зарегистрирован в Воронежской области.

Картина Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года" (так же известная, как "Иван Грозный убивает своего сына") впервые была показана в 1885 году. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.