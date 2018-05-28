В Минкультуры требует строго наказать за испорченную картину Репина

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. 26 мая 2018

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. 26 мая 2018

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство культуры РФ настаивает на максимально суровом наказании для мужчины, повредившего полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", сказал замминистра культуры Владимир Аристархов на брифинге в Третьяковской галерее в понедельник.

"Уничтожение и повреждение художественных ценностей карается штрафом или сроком до трех лет. Мы настаиваем, что преступник должен быть максимально сурово наказан", — сказал Аристархов.

Замминистра отметил, что состояние опьянения является отягчающим обстоятельством.

В пятницу в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по части 1 уголовной статьи 243 (повреждение объектов культурного наследия). Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.

Согласно протоколу допроса нападавшего, он выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна.