В Минкультуры требует строго наказать за испорченную картину Репина

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство культуры РФ настаивает на максимально суровом наказании для мужчины, повредившего полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", сказал замминистра культуры Владимир Аристархов на брифинге в Третьяковской галерее в понедельник.
"Уничтожение и повреждение художественных ценностей карается штрафом или сроком до трех лет. Мы настаиваем, что преступник должен быть максимально сурово наказан", — сказал Аристархов.
Замминистра отметил, что состояние опьянения является отягчающим обстоятельством.
Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.
Согласно протоколу допроса нападавшего, он выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна.