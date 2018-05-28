Суд арестовал главу кемеровского МЧС по делу о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 28 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово постановил арестовать на два месяца начальника МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Защита просила ограничиться домашним арестом.

Аналогичную меру пресечения избрали для начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева.

Обоих фигурантов арестовали в пятницу. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не проводили в 2017-2018 годах необходимую проверку соблюдения требований пожарной безопасности в "Зимней вишне". Кроме того, начальника МЧС обвиняют в хищении и растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета ведомства.

В субботу стало известно, что Мамонтов подал рапорт об увольнении. Вину при этом фигурант не признает.

Трагедия в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Помимо Мамонтова и Терентьева по делу о пожаре проходят еще восемь человек. Среди них охранник ТЦ Сергей Антюшин, пожарный Сергей Гранин, электрик Александр Никитин, технический директор "Зимней вишни" Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко (отвечала за противопожарную безопасность в ТЦ), а также Юлия Богданова, которая работала генеральным директором Кемеровского кондитерского комбината — главного собственника торгово-развлекательного комплекса.