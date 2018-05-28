Спрятанные в иконах мобильники пытались передать в кемеровскую колонию

КЕМЕРОВО, 28 мая — РИА Новости. Мобильные телефоны, спрятанные в двух иконах, пытались передать осужденному в исправительную колонию №29 в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН по Кемеровской области Павел Акуленко.

"При проверке бандероли сотрудники учреждения применили металлодетектор, который показал наличие в иконах посторонних электрических элементов. Как оказалось, два сотовых телефона размером с банковскую карту были тщательно спрятаны внутри икон", — рассказал собеседник агентства.

Как выяснили сотрудники колонии, запрещенные предметы должны были попасть 27-летнему осужденному, отбывающему наказание за серию квартирных краж.

На отправительницу бандероли, которой оказалась жительница Междуреченска, составили административный протокол по статье "передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания".

Материалы направлены в суд, женщину ждёт штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

Ситуацию прокомментировал помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими Глеб Курлюта. "Неприятно удивлен, узнав о данном инциденте. Очень обидно, что люди для своих корыстных и противозаконных целей используют предметы культа. Это кощунство", — сказал он.