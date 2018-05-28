Прокурор запросил 14 лет тюрьмы для обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко в здании Лефортовского суда города Москвы. 25 января 2017

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко в здании Лефортовского суда города Москвы. 25 января 2017

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон попросил признать виновным и назначить наказание в виде 14 лет заключения для украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщил его представитель Марк Фейгин.

"Прокурор запросил 14 лет для Сущенко", — сказал Фейгин.

Согласно процессуальному кодексу, на этой стадии процесса прокурор попросит суд назначить наказание подсудимому. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты, подсудимый выступит с последним словом, и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения.

Слушания проходят в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно".

ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным российских спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину гражданин Украины не признает.