На Алтае будут судить школьницу за избиение сверстницы

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Дело шестнадцатилетней девушки, избившей свою сверстницу в Барнауле, передано в суд, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
"Следствием собраны достаточные доказательства причастности несовершеннолетней к инкриминируемому ей деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в декабре 2017 года потерпевшая рассказала администрации школы, что обвиняемая приходила туда нетрезвой, а также тратила деньги, предназначенные для оплаты дополнительных курсов по предметам. Обвиняемая стала угрожать девушке, требуя у нее деньги, а в начале марта 2018 года, будучи нетрезвой, в одном из подъездов жилого дома она избила ее, сняв это на видео и выложив впоследствии в соцсеть.