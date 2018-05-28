На Алтае будут судить школьницу за избиение сверстницы

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Дело шестнадцатилетней девушки, избившей свою сверстницу в Барнауле, передано в суд, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Ранее СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщал, что две 15-летние школьницы избили сверстницу в Барнауле и сняли все происходящее на телефон, после чего видео выложили в соцсети. Было возбуждено уголовно дело.

"Следствием собраны достаточные доказательства причастности несовершеннолетней к инкриминируемому ей деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 16-летняя девушка обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей о вымогательстве с применением насилия.

По данным следствия, в декабре 2017 года потерпевшая рассказала администрации школы, что обвиняемая приходила туда нетрезвой, а также тратила деньги, предназначенные для оплаты дополнительных курсов по предметам. Обвиняемая стала угрожать девушке, требуя у нее деньги, а в начале марта 2018 года, будучи нетрезвой, в одном из подъездов жилого дома она избила ее, сняв это на видео и выложив впоследствии в соцсеть.