Шакро Молодого перевели из СИЗО "Лефортово" для этапирования

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Приговоренного почти к десяти годам колонии вора в законе Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) перевели из СИЗО "Лефортово" для этапирования в колонию. Об этом рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Перестрелка у Elements
Поводом к уголовному преследованию Калашова стал инцидент у ресторана Elements в декабре 2015 года. Конфликт, который разгорелся из-за превышения сметы на ремонт ресторана и стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет, в которой оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК РФ, бизнесмены и рядовые бандиты.
В ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой начался конфликт. Охранник помощника Шакро Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) ударил выступавшего на стороне Ким адвоката Эдуарда Буданцева. Тот в ответ застрелил двух охранников Итальянца из наградного пистолета, полученного во время работы в спецслужбах.
Позднее сотрудники ФСБ задержали теперь уже бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко, его бывшего заместителя Александра Ламонова и бывшего первого заместителя начальника московского главка СК Дениса Никандрова за получение от 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Итальянца.
Приговор суда
Вину никто из подсудимых не признал.
Как установил суд, сначала Буданцев убил Китаева, после чего Домаскин вышел из машины и попытался оттащить товарища, но его тоже настигла пуля из наградного пистолета адвоката и бывшего сотрудника спецслужб.