Шакро Молодого перевели из СИЗО "Лефортово" для этапирования

Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, обвиняемый в вымогательстве, в зале заседаний Тверского суда города Москвы. Архивное фото

Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, обвиняемый в вымогательстве, в зале заседаний Тверского суда города Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Приговоренного почти к десяти годам колонии вора в законе Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) перевели из СИЗО "Лефортово" для этапирования в колонию. Об этом рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Перестрелка у Elements

По его словам, правозащитники пока не знают, в какое СИЗО перевели Калашова. Скоро эта информация станет известной.

Поводом к уголовному преследованию Калашова стал инцидент у ресторана Elements в декабре 2015 года. Конфликт, который разгорелся из-за превышения сметы на ремонт ресторана и стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет, в которой оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК РФ, бизнесмены и рядовые бандиты.

В ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой начался конфликт. Охранник помощника Шакро Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) ударил выступавшего на стороне Ким адвоката Эдуарда Буданцева. Тот в ответ застрелил двух охранников Итальянца из наградного пистолета, полученного во время работы в спецслужбах.

Защита Шакро Молодого уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Буданцева поместили под домашний арест, а Итальянца и его приближенных арестовали. Также были арестованы и позднее осуждены на сроки от двух до четырех лет полицейские, не предотвратившие перестрелку.