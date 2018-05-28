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Происшествия

Шакро Молодого перевели из СИЗО "Лефортово" для этапирования

12:3228.05.2018
(обновлено: 13:06 28.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗахарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, обвиняемый в вымогательстве, в зале заседаний Тверского суда города Москвы. Архивное фотоЗахарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, обвиняемый в вымогательстве, в зале заседаний Тверского суда города Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Приговоренного почти к десяти годам колонии вора в законе Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) перевели из СИЗО "Лефортово" для этапирования в колонию. Об этом рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Шакро Молодой. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Александр Авилов
Шакро Молодой сохранит позиции в преступном мире, сообщил источник
По его словам, правозащитники пока не знают, в какое СИЗО перевели Калашова. Скоро эта информация станет известной.

Перестрелка у Elements

Поводом к уголовному преследованию Калашова стал инцидент у ресторана Elements в декабре 2015 года. Конфликт, который разгорелся из-за превышения сметы на ремонт ресторана и стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет, в которой оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК РФ, бизнесмены и рядовые бандиты.

В ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой начался конфликт. Охранник помощника Шакро Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) ударил выступавшего на стороне Ким адвоката Эдуарда Буданцева. Тот в ответ застрелил двух охранников Итальянца из наградного пистолета, полученного во время работы в спецслужбах.

Захарий Калашов во время оглашения приговора в Никулинском суде. 29 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт объяснил, почему Шакро Молодой получил большой срок
Буданцева поместили под домашний арест, а Итальянца и его приближенных арестовали. Также были арестованы и позднее осуждены на сроки от двух до четырех лет полицейские, не предотвратившие перестрелку.

Позднее сотрудники ФСБ задержали теперь уже бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко, его бывшего заместителя Александра Ламонова и бывшего первого заместителя начальника московского главка СК Дениса Никандрова за получение от 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Итальянца.

Приговор суда

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Захария Калашова в Тверском суде
© РИА Новости / Максим Блинов
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Попал в десятку: как судили Шакро и подельников
В итоге Шакро Молодой получил 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима, его ближайший сподручный Итальянец — 8 лет 10 месяцев. Остальным десяти бандитам судья Константин Дубков назначил от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии. Среди них охранник и доверенное лицо Шакро Батыр Бекмурадов, который получил второй по суровости приговор. Экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова, получил 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Вину никто из подсудимых не признал.

Оглашение приговора Захарию Калашову в Никулинском суде. 29 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт: новый срок лишь повысит авторитет Шакро Молодого в уголовном мире
Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд посмертно (они были убиты в перестрелке). Уголовное дело в отношении охранника Алексея Китаева суд постановил прекратить в связи со смертью обвиняемого (по нереабилитирующим основаниям). А дело в отношении водителя Итальянца Филиппа Домаскина решил возвратить прокурору для устранения нарушений, препятствующих вынесению решения.

Как установил суд, сначала Буданцев убил Китаева, после чего Домаскин вышел из машины и попытался оттащить товарища, но его тоже настигла пуля из наградного пистолета адвоката и бывшего сотрудника спецслужб.

Защита Шакро Молодого уже заявила о намерении обжаловать приговор.
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