Сотрудники магазина на Новом Арбате избили посетителя тележкой

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сотрудники сетевого супермаркета на улице Новый Арбат напали на 35-летнего мужчину, избили его тележкой и ограбили, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что в служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на улице Новый Арбат на него напали сотрудники магазина. Злоумышленники избили его, в качестве оружия используя тележку и предмет, похожий на электрошокер, а затем похитили денежные средства", — сообщила Волк.

По ее словам, подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Задержанными оказались приезжие в возрасте от 21 до 35 лет, которые работали контролерами торгового зала, уточнила официальный представитель МВД.

"Они заподозрили потерпевшего в нарушении упаковки товара и в служебном помещении, превысив свои полномочия, совершили противоправное деяние", — добавила Волк.