Блогершу из Якутии, известную бровями в половину лба, избил знакомый

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Блогершу из Якутии Анжелику Протодьяконову, прославившуюся в сети бровями шириной в половину лба, избил знакомый, сообщили РИА Новости в УМВД по республике.

"В понедельник, 28 мая, около 06.30 (00.30 мск) на пульт дежурной части МУ МВД России "Якутское" поступило телефонное сообщение от 21-летней жительницы Якутска о том, что в одной из квартир по улице Хабарова ей были нанесены телесные повреждения", — сообщил представитель УМВД.

По его словам, полицейские прибыли по указанному адресу и доставили в отделение девушку и ее знакомого для выяснения обстоятельств происшествия. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В настоящее время сообщение зарегистрировано. Проводится процессуальная проверка", — отметил он.