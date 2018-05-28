Власти рассказали о семье погибшего под Брянском четырехлетнего мальчика

БРЯНСК, 28 мая – РИА Новости. Семья погибшего в Брянской области четырехлетнего мальчика была многодетной, но не считалась неблагополучной, сообщила РИА Новости представитель администрации поселения.

"У нас на учете семья не состояла, ее нельзя назвать неблагополучной. Мама не пьет, не курит, но за детьми особого присмотра не было. Это многодетная семья, в которой было семеро детей", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, дети у женщины были от разных браков, с последним своим супругом они в настоящий момент вместе не проживают.

Собеседница агентства уточнила, что сельская администрация окажет помощь семье в организации похорон ребенка.

Мальчик в селе Стечна Погарского района ушел из дома в неизвестном направлении после полудня 24 мая. К поискам ребенка было привлечено около 300 человек, в том числе спасатели и сотрудники экстренных служб, местные жители и добровольцы отряда "Лиза Алерт". Поиски продолжались и в ночное время, в воскресенье тело ребенка было обнаружено в выгребной яме на территории школы.

Следственные органы возбудили дело по статье об убийстве, расследование продолжается, подозреваемые по этому делу будут названы в ходе расследования, уточнили в СК.