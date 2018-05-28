Власти рассказали о семье погибшего под Брянском четырехлетнего мальчика

БРЯНСК, 28 мая – РИА Новости. Семья погибшего в Брянской области четырехлетнего мальчика была многодетной, но не считалась неблагополучной, сообщила РИА Новости представитель администрации поселения.
По ее словам, дети у женщины были от разных браков, с последним своим супругом они в настоящий момент вместе не проживают.
Собеседница агентства уточнила, что сельская администрация окажет помощь семье в организации похорон ребенка.
Мальчик в селе Стечна Погарского района ушел из дома в неизвестном направлении после полудня 24 мая. К поискам ребенка было привлечено около 300 человек, в том числе спасатели и сотрудники экстренных служб, местные жители и добровольцы отряда "Лиза Алерт". Поиски продолжались и в ночное время, в воскресенье тело ребенка было обнаружено в выгребной яме на территории школы.
Следственные органы возбудили дело по статье об убийстве, расследование продолжается, подозреваемые по этому делу будут названы в ходе расследования, уточнили в СК.