Россия объявила в международный розыск причастных к захвату судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Подозреваемые в захвате крымского рыболовецкого судна "Норд" установлены и объявлены в международный розыск, сообщил глава крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин.

"По судну "Норд" все подозреваемые установлены и объявлены в розыск международный. Они, естественно, находятся на Украине, но как только они границу пересекут, там мы их цап-царап — и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам. Так в цивилизованных государствах не поступают", — сказал Палагин журналистам.

Начальник ведомства уточнил, что речь идет об экипаже украинских пограничников, задержавших крымское судно "Норд".

"Они все установлены, экипаж известен", — подчеркнул Палагин.

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