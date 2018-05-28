В Москве на "зеленой" ветке метро восстановили движение поездов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Движение поездов введено в график на Замоскворецкой линии московского метро после инцидента с пассажиром, сообщает московский метрополитен.
"Движение по всем линиям мосметро осуществляется в соответствии с графиком", — говорится в сообщении метрополитена в сети микроблогов Twitter.
Движение по всем линиям #мосметро осуществляется в соответствии с графиком.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 мая 2018 г.
Корреспондент РИА Новости передает, что движение поездов на Замоскворецкой ветке затруднено. По громкоговорителю объявляют, что поезда следуют с увеличенным интервалом, остановки в тоннелях и перед станциями составляют более 10 минут.