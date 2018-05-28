На Камчатке завели второе дело после гибели ребенка в цистерне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая — РИА Новости. Второе уголовное дело завели следователи Камчатки по факту гибели ребенка в сточной цистерне в селе Крутоберегово, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
"Второе уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство", — говорится в сообщении.
По версии следствия, ребёнок погиб из-за того, что сотрудники компании "Коммунэнерго УК МР" при ремонтных работах на участке возле дома №1 на улице Аэрофлотская не закрепили должным образом крышку на горловине сточной цистерны.
Отмечается, что генеральный директор "Коммунэнерго УК МР" задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.