На Камчатке завели второе дело после гибели ребенка в цистерне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая — РИА Новости. Второе уголовное дело завели следователи Камчатки по факту гибели ребенка в сточной цистерне в селе Крутоберегово, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

Ранее ведомство информировало, что 15 мая в селе Крутоберегово Усть-Камчатского района в сточной цистерне в 30 метрах от дома было обнаружено тело девочки 2012 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Второе уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство", — говорится в сообщении.

По версии следствия, ребёнок погиб из-за того, что сотрудники компании "Коммунэнерго УК МР" при ремонтных работах на участке возле дома №1 на улице Аэрофлотская не закрепили должным образом крышку на горловине сточной цистерны.

"Как установлено следствием, генеральный директор ООО "Коммунэнерго УК МР"… не приняла должных мер к назначению лица, ответственного за водоотведение в указанном доме, имея при этом вакантную ставку мастера по водоотведению, а также не возложила ни на кого обязанности по обслуживанию и обеспечению безопасного использования сточной цистерны", — добавили в СК.

Отмечается, что генеральный директор "Коммунэнерго УК МР" задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.