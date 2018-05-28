На зеленой ветке московского метро произошел сбой

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Поезда движутся с увеличенными интервалами на Замоскворецкой линии столичного метрополитена из-за инцидента с пассажиром, сообщает московский метрополитен.

"На Замоскворецкой линии из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов с севера на юг", — говорится в сообщении метро в сети микроблогов Twitter.

Сейчас движение на линии вводится в график, отмечает метрополитен.

На Замоскворецкой линии из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов с севера на юг. — Московское метро (@MetroOperativno) 28 мая 2018 г.

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