В ДТП в Тверской области, один человек погиб, восемь пострадали

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Шестеро детей и двое взрослых пострадали, один человек погиб при столкновении двух машин в Калининском районе Тверской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах в регионе.

Ранее МЧС информировало, что под Тверью грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие, но их число не называлось.

"На 160-м километре федеральной трассы М-10 столкнулись две автомашины. По предварительным данным, пострадали девять человек, один из них погиб. Среди восьми пострадавших шестеро детей", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.