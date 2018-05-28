Глава МЧС Кузбасса сможет участвовать в следствии по "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 28 мая — РИА Новости. Состояние здоровья начальника главка МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", позволяет ему участвовать в следственном процессе и находиться под стражей, заявил представитель прокуратуры на заседании Центрального районного суда Кемерово, где в понедельник расстраивается вопрос об избрании меры пресечения.

"Специалистом — профессором, доктором медицинских наук — высказана однозначная позиция, что имеющиеся заболевания у обвиняемого не входят в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", — сказал представитель прокуратуры.

Прокурор предложил суду приобщить к делу заключение медицинского эксперта и другие дополнительные материалы, включая допросы свидетелей, сведения о доходах Мамонтова. Сторона защиты попросила время для ознакомления с новыми документами. Председатель суда Инна Михайленко в связи с этим объявила 30-минутный перерыв.

СК РФ в пятницу сообщил о возбуждении дела против Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате. Оба подозреваемых были задержаны.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Кроме того, Мамонтов обвиняется в хищении и растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУМЧС.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, 37 из них — дети. По уголовному делу ранее были задержаны и арестованы восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.