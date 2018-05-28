Вертолет эвакуировал трех жителей Якутии, спасавшихся на горе от паводка

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали трех жителей Якутии, добиравшихся из Среднеколымска в село Хатынганах, которым пришлось спасаться на горе от паводка на реке Колыме, сообщает служба спасения Якутии.

Ранее сообщалось, что на реке Колыма и ее притоках в Якутии сейчас наблюдается ледоход, паводком подтоплены четыре населенных пункта.

Как сообщает служба спасения, трое мужчин 21 мая вышли из Среднеколымска в Хатынганах, расстояние между которыми 60 километров. Они имели запас продуктов на два дня. К месту назначения в положенное время они не вышли. Начались их поиски.

"Пеший поиск не дал результатов в связи с затоплением низменностей паводком, на помощь спасатели вызвали вертолет. В результате воздушной разведки трое мужчин были обнаружены в 20 км от села Хатынганах. Как рассказали потерпевшие, большая вода отрезала дорогу, они поднялись на горку, где и сидели в ожидании помощи",- говорится в сообщении.

Отмечается, что продуктов мужчинам хватило на три дня, еще несколько дней им пришлось голодать. Нашли путешественников 25 мая.

"Люди были здоровы, хоть и голодные. От медицинской помощи отказались. Мы их сразу заметили на горке, вокруг была вода, экипаж вертолета отработал профессионально, спокойно зависли, спасатели выскочили и подняли на борт трех мужчин и двух собак"- приводятся в сообщении слова руководителя Среднеколымского поисково-спасательного отряда Алексея Тарасова.