В Твери пассажирский поезд сбил лося

ВОРОНЕЖ, 28 мая — РИА Новости. Пассажирский поезд Петербург – Белгород сбил лося, вышедшего на пути в Твери, инцидент привел к задержке более чем 10 пригородных поездов, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

"Сегодня (в понедельник) в 03:15 (мск) на станции Дорошиха Октябрьской железной дороги (входит в черту города Тверь) поездом №81 сообщением Санкт-Петербург-Белгород был сбит лось. Животное выбежало на пути, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить инцидент не удалось", — говорится в сообщении.

По данным железнодорожников, схода подвижного состава и повреждения пути не произошло.

"Ввиду произошедшего задержано более 10 пригородных поездов на время от одного часа до 20 минут", — информирует ОЖД.