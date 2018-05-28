В Бурятии локализовали лесной пожар на площади 7,5 га

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Лесники тушат локализованный пожар площадью в 7,5 гектаров в Селегинском районе Бурятии, сообщает в понедельник пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

По его данным, в воскресенье был потушен лесной пожар в Тункинском национальном парке. Возгорание было обнаружено в воскресение ближе к вечеру и оперативно ликвидировано в тот же день на площади менее 2 гектара. Причиной возникновения очага стало неосторожное обращение с огнем населением. На тушении были задействованы 5 сотрудников лесной охраны и лесопожарная машина. Кроме пожара в Тункинском национальном парке в выходные дни возгорания тушили в Селенгинском и Муйском районах.

"На 0.00 28 мая в Бурятии проводятся работы по тушению одного локализованного очага в Селенгинском районе на площади 7,5 га. Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга находится под наблюдением 1 термоточка в Баунтовском районе в зоне контроля", — говорится в сообщении.

По данным РАХЛ, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение приостановить тушение в связи с отсутствием угрозы населенным пунктам и объектам экономики, а также экономической нецелесообразностью.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 178 возгорание, общая площадь, пройденная огнем, составляет 10,4 тысячи гектаров. В прошлом году, на эту же дату было зарегистрировано 233 лесных пожара на площади 115,8 тысячи гектаров.