На одном из предприятий "Алросы" в Якутии загорелась крыша фабрики

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Пожар произошел на крыше одного из зданий обогатительной фабрики компании "Алроса" в городе Удачный Мирнинского района Якутии, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В 11.00 (5.00 мск) на обогатительной фабрике 12 Удачнинского ГОКа произошло задымление. Пострадавших нет. Всех работников оперативно вывели с фабрики. По предварительным данным, возгорание возникло в перекрытии части кровли на участке рудоподготовки. Площадь возгорания порядка 60 метров квадратных", — сообщили в пресс-службе.

Для тушения огня выехали пять пожарных расчетов и 12 брандмейстеров.

Причины возгорания выясняются.