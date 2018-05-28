На Ангаре теплоход получил пробоину и затонул

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Теплоход "КС-1342" во время движения по Ангаре в Красноярском крае получил пробоину и затонул, пострадавших нет, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По предварительной информации, инцидент произошел на 93-м километре Ангары в районе ухвостья острова Зелененький.

"Теплоход "КС-1342", принадлежащий ЗАО "Новоенисейский ЛХК", по неустановленным причинам получил пробоину в кормовой части и затонул. Экипаж в количестве двух человек спасен экипажем судна "Ангара-55", розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено", — сказала Горбунова.

По ее словам, сейчас теплоход транспортирован собственником в поселок Мотыгино для ремонта.

Красноярская транспортная прокуратура и Западно-Сибирское следственное управление на транспорте проводят проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.