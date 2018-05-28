Российское рыболовное судно столкнулось с лодкой в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости. Российское рыболовное судно Sanshiro Maru из-за плохой видимости столкнулось с моторной лодкой в Японском море, в результате один человек погиб, сообщили РИА Новости в морском спасательно-координационном центре "Владивосток".

"В воскресенье в Японском море в четырех милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости рыболовное судно Sanshiro Maru столкнулось с моторной пластиковой лодкой. В результате лодка затонула. Рыболовным судном были спасены и подняты на борт два человека с этой лодки. Один человек с этой лодки поднят на борт мертвым, всего на ней было три человека", — рассказал собеседник агентства.

По информации спасательно-координационного центра, в 17.10 (10.10 мск) в воскресенье судно Sanshiro Maru прибыло на рейд морского терминала Пластун.