В Хабаровском крае ликвидировали открытое горение на складе пиломатериалов

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Пожарным расчетам к утру понедельника удалось ликвидировать открытое горение на складе лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Хабаровского края, где в воскресенье начался пожар, сообщает ГУМЧС РФ по региону.

Ранее пресс-служба ГУМЧС сообщала, что возгорание в Лидоге произошло в воскресенье на открытой площадке, где хранится готовая продукция. Площадь пожара достигала 1 тысячи квадратных метров.

ГУМЧС отмечало, что из Хабаровска в Лидогу вылетел вертолет Ми-8 с оперативной группой и самолет Бе-200ЧС. Пожар локализован в течение двух часов.

"В 07.15 (00.15 мск) 28 мая 2018 года пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на площадке для складирования пиломатериалов лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога … ведётся проливка складированного материала, его разборка … Благодаря слаженным действиям авиации и сил пожарной охраны и спасателей распространение огня удалось не допустить на жилые дома и постройки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные расчеты и спасатели. Всего задействовано 55 человек и 12 единиц техники. Экипажи самолета Бе-200ЧС и вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России выполнили в общей сложности 22 сброса воды на очаги пожара, всего слито свыше 100 тонн воды.

Сообщается также, что сотрудники Государственного пожарного надзора организовали проверку по факту возгорания на предприятии, которому до этого было выписано более десятка предписаний и наложены штрафы.