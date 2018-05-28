В Хабаровском крае ликвидировали открытое горение на складе пиломатериалов

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Пожарным расчетам к утру понедельника удалось ликвидировать открытое горение на складе лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Хабаровского края, где в воскресенье начался пожар, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
Ранее пресс-служба ГУМЧС сообщала, что возгорание в Лидоге произошло в воскресенье на открытой площадке, где хранится готовая продукция. Площадь пожара достигала 1 тысячи квадратных метров.
ГУМЧС отмечало, что из Хабаровска в Лидогу вылетел вертолет Ми-8 с оперативной группой и самолет Бе-200ЧС. Пожар локализован в течение двух часов.
"В 07.15 (00.15 мск) 28 мая 2018 года пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на площадке для складирования пиломатериалов лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога … ведётся проливка складированного материала, его разборка … Благодаря слаженным действиям авиации и сил пожарной охраны и спасателей распространение огня удалось не допустить на жилые дома и постройки", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что сотрудники Государственного пожарного надзора организовали проверку по факту возгорания на предприятии, которому до этого было выписано более десятка предписаний и наложены штрафы.